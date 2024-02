Forza Federica! Di nuovo a Sanremo per il Festival della Canzone Cristiana

è felicissima e "carichissima" nel dare l'annuncio -e dai suoi canali social si comprende quando non stia nella pelle al pensiero di questa nuova partecipazione -opo il grande successo dello scorso anno, nella quale si aggiudicò il prestigioso Premio della Sala Stampa con ", bellissima canzone ispirata alle parole di Don Tonino Bello, sarà di nuovo concorrente per laevento in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana. "è il brano che Federica presenterà, e che promette già dal titolo una intensità e profondità che sarà capace di toccare il cuore, evidentemente calata in una delle situazioni di sofferenza che stanno colpendo la nostra Umanità.Le parole postate sui suoi social, Facebook e Instagram, esprimono tutta l' emozione di questo momento e quanto la possibilità di vivere quest'esperienza si ripresenti come un momento galvanizzante per la sua carriera. E allora che dirle, se"Fra una settimana inizierà la terza edizione del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo, e sono onorata di parteciparvi per la seconda volta! Dopo aver vinto il Premio della Stampa nel 2023 con il brano "Credere: un'ala di riserva", quest'anno la canzone che presenterò ha come titolo "Puoi ascoltarmi Dio? Lettera a Fouad". Vorrei ricordare a tutti, che potete seguire le dirette del Festival su diversi canali, come ad esempio:BOM CHANNEL: canale 68 del telecomandoSKY: canale 5068La C Tv: canale 11 del digitale terrestreDetto questo, come potete immaginare, sono carichissima per vivere nuovamente questa bellissima esperienza!