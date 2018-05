Progettare lo sviluppo, oggi al Vecchi ospiti il consulente Ugo Righi

Il 18 maggio 2018, presso il Polo Museale in Trani, a partire dalle ore 19.30, gli Studenti del LICEO VECCHI delle classi 4^Asa, 4^Bsa, 4^Csa, parteciperanno all' incontro, promosso dal Rotary club di Trani, sul tema Progettare lo sviluppo - Il capitale umano come fattore chiave del successo. Interverrà, in qualità di relatore, Ugo Righi, che ha svolto attività di consulente e formatore di People strategy e ha operato per più di trent'anni in organizzazioni e progetti di sviluppo per il rafforzamento della competitività e la generazione di valore.Tale evento rappresenta un momento fondamentale del MODULO ECONOMIA E FINANZA, cui partecipano gli Studenti del LICEO VECCHI delle classi 4^Asa, 4^Bsa, 4^Csa, nell'ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in cui è impegnata l'intera comunità scolastica del VECCHI. In particolare gli studenti delle classi su indicate stanno svolgendo un percorso virtuoso, brillante e didatticamente costruttivo che ha visto la partecipazione dei seguenti partner: 1) L'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (A.N.S.P.C.); 2) La sezione di Trani del Rotary; 3) L' Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della BAT; 4) Il Comune di Trani; 5) L'AMET di Trani. L'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (A.N.S.P.C.) è formata da banchieri, imprenditori e docenti universitari e rappresenta un punto di aggregazione di forze culturali e produttive, sia pubbliche che private, accomunate dall'obiettivo di promuovere, attraverso la leva creditizia, un sano ed equilibrato sviluppo. Essa promuove ricerche, manifestazioni ed iniziative varie, per migliorare ed approfondire la conoscenza di nuove tematiche, legate alla dinamica del sistema creditizio ed economico. In particolare il LICEO VECCHI ha partecipato a un progetto di EDUCAZUIONE FINANZIARIA gestito e finanziato dal MIUR, DALL' ANSPC e dalla Regione Puglia.L' Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della BAT, già al secondo anno di collaborazione con il LICEO SCIENTIFICO TRANESE, ha elaborato un percorso ad hoc per gli studenti del VECCHI, IL COMMERCIALISTA: TRA PROFESSIONE E SOCIETA'. Tale progetto intende promuovere la figura del Dottore Commercialista, specificandone le peculiarità, gli ambiti culturali di riferimento, la valenza professionale per lo sviluppo dell'impresa, ed il ruolo sociale come interprete e testimone di etica e legalità. L'occasione è utile sia per promuovere la professione, sia per accreditare l'importanza di alcune materie didattiche (ambiti di conoscenza), sia per agevolare la confidenza dei giovani con tematiche particolari e poco note come fiscalità e burocrazia, evidenziandone l'utilità sociale e le inutili e nocive aberrazioni. Il Comune e l'AMET di Trani, già partner del LICEO SCIENTIFICO TRANESE, ospiteranno gli studenti del VECCHI delle classi 4^Asa, 4^Bsa, 4^Csa presso le proprie strutture per uno stage pratico.