Puglia Cake Festival: un successo l’ottava edizione della kermesse tranese di cake design

Il Puglia Cake Festival si è concluso domenica 13 ottobre nella splendida cornice di Palazzo San Giorgio. Diverse le categorie in gara e di altissimo livello i giudici, tra cui il grande chef di caratura internazionale David Close, Catia Guida e Lucia Ricci.La competizione ha visto la partecipazione di cake designer da ogni parte del mondo, tra cui Perù, Messico e Russia, e non sono mancati gli artisti italiani, alcuni dei quali anche finiti sul podio. Tra questi spicca la tranese Eleonora Curatella, una vera e propria promessa del cake design pugliese e italiano, argento nella categoria "Royal Icing Cookies". Vincitrice del premio "Best in Competion" è stata Desislava Costadinova. Non sono mancati gli show-cooking che hanno creato un ulteriore occasione di richiamo per l'evento; tra gli chef ad avervi partecipato Nico Marzocca e i pasticceri Marisa Andrisani e Mariano Donghia.Il festival è arrivato ormai alla sua ottava edizione, la terza di respiro internazionale; questo nasce infatti nove anni fa, dall'intuizione della direttrice artistica Annalisa Stillavato che, partendo dalla sua passione per il cake design, pensa ad un festival interamente dedicato a quest'arte. Nel 2015 vede la luce l'edizione pilota, un piccolo festival a carattere provinciale, che riceve tuttavia un riscontro positivo. Dal 2016 il festival parte ufficialmente e diventa sempre più conosciuto, arrivando a varcare i confini nazionali e accogliendo cake designer da tutto il mondo. In questa ottava edizione, per esempio, vi è stata la partecipazione di una vasta rappresentanza ucraina e bulgara.L'augurio della direttrice artistica è che quest'arte, ancora oggi di nicchia, riesca ad essere apprezzata sempre di più tra il grande pubblico e soprattutto all'interno delle istituzioni; il settore, infatti, non ha ancora ricevuto la giusta attenzione da parte di queste ultime, rendendo difficile per gli operatori del settore poter crescere e farsi conoscere come artisti, e anche organizzare un festival come il Puglia Cake Festival diventa un'impresa coraggiosa.Tuttavia, la competizione si chiude con un bilancio nettamente positivo; la città di Trani, infatti, ha potuto ospitare una grande mole di persone straniere che hanno avuto modo di apprezzarne la bellezza artistica e architettonica, oltre che culinaria. Per questo motiva Annalisa Stillavato crede fermamente che il festival debba continuare a svolgersi, per le future edizioni, a Trani.