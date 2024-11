Raffica di furti nella notte a Trani: un "Compro Oro" svaligiato

Hanno avuto il tempo di mettere completamente tutto a soqquadro e svuotare la cassaforte in un esercizio commerciale di compravendita di oro in via Malcangi, la notte scorsa, intorno alle tre: all'arrivo dei Carabinieri, cui è arrivata la segnalazione dell'allarme, i ladri sono fuggiti riuscendo a seminare la volante e facendo perdere le proprie tracce in territorio di Bisceglie. Tornati indietro sul luogo del furto, i Carabinieri non hanno potuto che constatare lo scempio che era avvenuto nella sede dell'attività e la quantità della merce rubata. Nella stessa notte altri due tentativi, in un' altra attività di "Compro Oro" (in piazza Martiri di via Fani e in un esercizio commerciale di smistamento pacchi (in via Dalmazia). Ma in questo caso i Carabinieri sono riusciti ad arrivare in tempo, a mettere in fuga i ladri e sventare così i furti. Pare che la stessa macchina sia stata avvistata in furti in altri "Compro Oro" a Corato e Ruvo nelle scorse notti.