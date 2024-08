Rapinavano e picchiavano le prostitute. Scattano due arresti

Scacco matto al duo di rapinatori che terrorizzava escort e prostitute. Sono, di 36 anni, e, di 33, entrambi di Molfetta, arrestati giovedì dagli agenti dellasu misura del giudice per le indagini preliminari delPesanti le accuse: rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo e tentata rapina. I due molfettesi - secondo il pubblico ministero della-, si erano trasformati in una coppia di rapinatori seriali di prostitute: le aggredivano, le derubavano e in una occasione hanno consumato un rapporto sessuale. Quattro i colpi denunciati, tutti commessi da aprile a maggio scorsi, ma gli inquirenti non escludono uno scenario più ampio.Identico il loro modus operandi: si fingevano clienti, consumavano rapporti sessuali, pure «contro la volontà della donna» e le rapinavano. L'attività delladel commissario capoè partita il 24 aprile scorso quando gli agenti sono intervenuti in un B&B di piazza Campo dei Longobardi, a Trani, per una rapina. Qui due escort, una 36enne peruviana ed una 33enne colombiana, sarebbero state derubate dai due molfettesi diTenardi, poi, impugnando una pistola giocattolo, e De Bari, armato di un martello, avrebbero costretto la 33enne a «subire rapporti sessuali». Le indagini, intanto, hanno portato gli investigatori ai due presunti malviventi, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e non solo: le due donne, infatti, ignorando di essere intercettate hanno descritto(«Quello della pistola aveva gli occhiali trasparenti») e(«Lui aveva un tatuaggio grande ed una cicatrice»).Il prosieguo dell'attività ha documentato che si trattava di un comportamento abituale: il 27 aprile scorso i due malviventi, armi in pugno, avrebbero rapinato «una prostituta non identificata» a, il giorno dopo avrebbero colpito a, minacciando un 46enne di Crotone incontrato durante la fuga, mentre il 6 maggio, a, avrebbero derubato una 29enne dominicana, impossessandosi di 600 euro. Entrambi sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Trani.Tenardi e De Bari, nell'interrogatorio di garanzia svoltosi col loro legale, hanno parzialmente ammesso gli addebiti e si sono difesi dall'accusa più grave. Per questo, la giudice Corvino, dopo avere rigettato le istanze, ha ritenuto ulteriormente indebolito il quadro probatorio relativo alla violenza sessuale.