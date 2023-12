Regalare emozioni anche a Natale: da Benni Depalma la felicità è in una gioia

4 foto Gioielleria Benni Depalma

Social Video 3 minuti Intervista - Gioielleria Depalma

Brillano le vetrine in, e non solo per le luci di: laè ormai da anni diventata un'icona del settore, e rappresenta per la clientela un luogo dima soprattutto di tranquillità nella scelta e nella condivisione di donare o indossare una gioia da condividere.Nei giorni scorsi la mostra "" di, il, anelli e campanelle di diamanti e zaffiri contraddistinte dal galletto della famosa griffe di Capri, e dalla consapevolezza che creare gioielli vuol dire lavorare con le mani, la mente e soprattutto con il cuore.Ma nella Gioielleria Benni Depalma le emozioni si scelgono anche fra Crivelli, Damaso, Giorgio Visconti, Mattioli Gioielli, Roberto Demeglio, Mimi e tanti altri: il pregio delle creazioni e dei materiali, l'opportunità di poterli osservare e poi sceglierli nella loro brillantezza nelle sale dell'atelier tranese.Brillano le vetrine in piazzetta al 64 die non soltanto per le luci del Natale: la Gioielleria Benni Depalma è il punto di incontro delle emozioni.