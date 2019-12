Rigenerazione costiera: «La menzogna in questa città è sempre viva»

Come sempre, si sta facendo rumore sul nulla. E' una fake news quella fatta circolare da un detrattore circa il presunto blocco dei lavori di ripascimento nel tratto sottostante la villa comunale da parte della Soprintendenza. E' una fake news essenzialmente perché i lavori non sono ancora iniziati (si fatica a comprendere come possa essere bloccato un lavoro non ancora avviato, ma tant'è).Sulla questione si precisa inoltre che la Soprintendenza ha già espresso alla Regione Puglia parere di non assoggettabilità a VIA del progetto in argomento per quanto riguarda i lavori di ripascimento di quel tratto di litorale. Va da sé che, una volta che la ditta aggiudicataria avrà trasmesso l'esecutività dell'intervento così come proposto, sarà richiesta alla Soprintendenza formale richiesta di autorizzazione così come prevede l'art. 21 del decreto legislativo 42/2004 essendo la villa sottoposta a tutela.Nell augurare buon Natale, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Trani, Domenico Briguglio invita tutti a diffidare delle menzogne di alcuni detrattori. La trasparenza è il mio baluardo.