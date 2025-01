Rigenerazione urbana e fondi FSC, arch. Roselli: «La regione deve rapportarsi anche con gli Ordini»

«Bene il confronto con i comuni e la messa in campo di risorse economiche importanti per promuovere e perseguire la rigenerazione urbana e sociale. Ma dialogare con i rappresentanti del territorio, significa anche rapportarsi con gli Ordini Professionali dando loro la possibilità, con tempi idonei, di pensare e fare proposte alternative a concetti urbanistici ormai obsoleti e datati». A parlare è l'arch. Andrea Roselli Presidente dell'Ordine degli Architetti BAT dopo l'incontro tra il consigliere delegato all'urbanistica Lacatena ed i comuni con tema rigenerazione urbana e fondi FSC.«Rigenerazione Urbana – spiega l'arch. Roselli – è bene ricordarlo a tutti noi, significa pensare ad un approccio urbanistico diverso che miri a migliorare la qualità della vita dei cittadini riducendo i tempi di percorrenza per il raggiungimento di servizi primari, riducendo le auto e promuovendo forme di mobilità sostenibile. In sintesi una visione urbanistica che metta al centro le persone promuovendo un ambiente urbano più equo, sostenibile e vivibile».