Riparte lo sport, le nuove attività dell’Accademia dello Sport e Cultura di Trani

Con un miglior andamento dell'emergenza sanitaria e le possibili riaperture per le attività sportive, l'Accademia dello Sport e Cultura di Trani si prepara alla ripartenza per una nuova stagione di sport. Sono in preparazione nuovi corsi per allievi dai 6 anni: previste varie attività motorie e soprattutto corsi di pallavolo, grazie alla collaborazione con la scuola nazionale di pallavolo maschile e femminile Aquila Azzurra di Trani.L'associazione sportiva di Trani attiverà anche due nuovi spazi privati in gestione diretta, tra cui la palestra Shotokan in via Giorgio La Pira, e sarà disponibile Anche il servizio navetta.In attesa dunque che le normative consentano quanto prima la ripresa delle attività sportive, è già possibile prenotarsi: le iscrizioni sono a numero chiuso e indispensabile per la creazione di gruppi omogenei per le varie discipline in base alla preparazione degli allievi.Le prenotazioni possono essere effettuate via Whatsapp ai seguenti numeri: 3401613809, 3488297787, 3493306404.L'Accademia dello Sport e la scuola federale di pallavolo Aquila Azzurra vi aspettano per una nuova stagione di sport, benessere e sano divertimento.