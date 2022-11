Aquila Azzurra volley, Chieppa: "Il nostro impegno per avvicinare i bambini allo sport"

Praticare uno sport sin da bambini significa formare nel senso non solo nella forma fisica, ma della disciplina, della capacità di fare squadra, del saper dare il meglio di se stessi, del rispetto del prossimo, tutti i valori che sembrano sempre più venir meno. E così, in occasione del cinquantesimo anno di attività, l'Aquila Azzurra Volley imposta una nuova filosofia vicina ai bambini.Il progetto che il presidente Chieppa ha voluto proporre quest'anno è proprio questo: avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dello sport anche tralasciando i campionati di serie maggiore.Crede fortemente nel progetto e ne è grande sostenitore Raffaele Causarano( Ottica Vista Bene), che sposa il progetto del presidente Chieppa e con il suo appoggio anche quest'anno permetterá che l'attività legata ai bambini possa andare avanti nonostante le mille difficoltà.Insieme al presidente Chieppa, guida il progetto il direttore sportivo Pierpaolo Pinto anche allenatore e preparatore fisico della squadra di volley, da sempre attento ai problemi dell'attività motoria nei bambini, spesso tralasciata e non seguita.Sposando il progetto del presidente Chieppa si tende a dare rilevanza all'attività motoria dei bambini anche col concetto di gioco e divertimento, non necessariamente indirizzato al volley ma in previsione di qualsiasi altra tipologia di attività il bambino stesso voglia intraprendere nel suo futuro.Ricordiamo infatti che l'attività motoria dei bambini è soprattutto divertimento, gioco e non preimpostazione per un determinato Sport.La specializzazione infatti per uno sport avviene sempre in un secondo momento , in età più matura e non nei giovanissimi.