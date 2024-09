Stasera al Monastero Mario Capanna presenta "Palestina,Israele"

Oggi nel Monastero di Colonna, a partire dalle h. 19.00, avrà luogo, in collaborazione con il Comune di Trani, la presentazione libro Palestina Israele, a cura degli autori Mario Capanna e Luciano NeriInterverranno, insieme agli autori il già Vice Ministro Esteri Franco Danieli, il Sindaco di Bari e già vice presidente comm. esteri della Camera dei Deputati Vito Leccese, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro.Moderazione a cura di Massimo Pillera, Giornalista.Chi ha fatto fallire gli accordi di Oslo? Chi ha favorito e finanziato la crescita di Hamas fino alla tragedia attuale? In questo libro, Mario Capanna e Luciano Neri riportano la loro esperienza diretta dalla Cisgiordania, da Gaza e da Israele, privi dei condizionamenti della propaganda occidentale. Un viaggio iniziato ormai oltre cinquant'anni fa, negli anni Settanta, che ha portato a incontri, relazioni e preziose testimonianze dai territori occupati. Documentando in modo rigoroso e con numerose fotografie le responsabilità nella mancata soluzione del conflitto, gli autori mostrano con chiarezza che l'unica alternativa a una guerra che sembra destinata a durare in eterno è la pacifica creazione di un vero Stato palestinese che possa convivere con quello di Israele"La partecipazione è libera e gratuita.Mario Capanna (1945), politico, scrittore e attivista. Leader studentesco nel Sessantotto, Segretario nazionale di Democrazia Proletaria fino al 1987, è esponente ambientalista e pacifista, coltivatore diretto e apicoltore. È stato consigliere regionale della Lombardia, consigliere comunale di Milano, parlamentare europeo e deputato nazionale per due legislature (1983-1992). Tra i suoi libri ricordiamo, oltre al grande successo Formidabili quegli anni (1988), Il fiume della prepotenza (1996), Lettera a mio figlio sul Sessantotto (1998), L'Italia viva (2000), Verrò da te (2003), Coscienza globale (2006), Il Sessantotto al futuro (2008), Per ragionare (2010), Noi tutti (2018), EVO (2022).Luciano Neri è un analista geopolitico, con particolare interesse per le aree del Medio Oriente e dell'America Latina. Già responsabile esteri di Democrazia Proletaria, membro del Coordinamento Europeo dei Movimenti per la Pace, consigliere politico al Ministero degli Esteri e presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, ha fondato e coordinato il Gruppo di Dialogo per la pace tra israeliani e palestinesi. Componente della Direzione nazionale dell'associazione 24marzo, è anche presidente del Cenri – Centro Relazioni Internazionali.