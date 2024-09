Scuola Futura: tre giorni a Bari per la Bovio Rocca Palumbo D'annunzio

Dal 19 al 21 settembre scorsi si è svolto a Bari, presso l'IISS "Marco Polo" e presso l'hotel "Excelsior", un evento PNRR "Scuola Futura" organizzato dall'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani diretto dal DS prof. Giovanni Cassanelli, dal "Marco Polo" di Bari e dall'Istituto Professionale "Archimede" di Barletta diretti rispettivamente dalle DS prof.sse Rosa Scarcia e Anna Ventafridda. Le tre scuole sono 3 delle 4 scuole pugliesi (52 in tutta Italia) risultate vincitrici dell'Avviso Pubblico 84780/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo a "Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale". Si tratta di un importante finanziamento che ha reso le scuole vincitrici capifila di altrettante reti di scuole a livello interregionale in cui promuovere la formazione di tutto il personale alla transizione digitale nella didattica. L'Istituto Comprensivo tranese è l'unica scuola pugliese del primo ciclo (e una delle pochissime in tutta Italia) ad aver vinto il bando, e ha costituito una rete di 20 scuole tra Puglia e Campania per le quali ha organizzato e realizzato decine di corsi di formazione per la transizione alla didattica digitale. Gli stessi docenti della scuola si sono tutti formati a più riprese in tal senso seguendo, tra gli altri, corsi che li hanno portati a diventare esperti progettisti nell'ambito della stampa 3D e dell'utilizzo del Metaverso. L'evento regionale, intitolato "Maratona Formativa – Innovare l'insegnamento con le Tecnologie 4.0", ha previsto 6 corsi di formazione in presenza, tra i quali due organizzati dall'Istituto tranese, e precisamente "I Droni: Strumenti e Pratiche per un Percorso Educativo 4.0", tenuto dal prof. Andrea Mangiatordi, e "Metaverso: Didattica Immersiva nelle Piattaforme Digitali", tenuto dal prof. Giovanni Spadavecchia. L'evento è stato impreziosito dalla presenza del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dott. Giuseppe Silipo, che ha partecipato alla cerimonia inaugurale insieme ai Dirigenti Tecnici Francesco Forliano e Giuseppe Vito Clarizio, e da quella del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale delle province di Bari, Bat e Foggia, dott.ssa Giuseppina Lotito, che ha invece presenziato alla cerimonia conclusiva di restituzione dei lavori. Alla maratona formativa hanno partecipato circa 100 docenti provenienti da tutta la regione, ben 25 dei quali in servizio presso l'Istituto Comprensivo tranese, a dimostrazione di quanto ormai l'innovazione didattica sia tema molto sentito dagli insegnanti della "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio". Numerosi sono stati anche i corsisti provenienti dal 4° Circolo Didattico "Beltrani" i quali hanno partecipato alla maratona formativa accompagnati dal loro Dirigente Scolastico, il prof. Roberto Diana, a conferma del clima di ampia collaborazione tra scuole che non può che alimentare e sostenere la crescita culturale cittadina. A ciò si aggiunga anche la presenza di 20 studenti delle classi di scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" i quali, mentre i loro docenti si formavano a Bari, hanno parallelamente seguito un percorso formativo di "Modellazione e Stampa in 3D" che li ha portati in brevissimo tempo a produrre, attraverso le stampanti 3D in dotazione alla scuola, i modellini di Castel del Monte, della Cattedrale di Trani e della Basilica di S. Nicola di Bari, oggetti che essi hanno mostrato durante la sessione conclusiva dei lavori spiegando dettagliatamente e con cognizione di causa al folto pubblico presente il procedimento complesso e articolato di stampa che essi ormai, grazie ai loro insegnanti, padroneggiano perfettamente.Un'esperienza eccezionale, dunque, che, creando reti di scuole e reti tra reti, ha rappresentato un'opportunità formativa unica per docenti e alunni dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", scuola protagonista nell'ambito di tali importanti progetti ministeriali ed evidentemente dalla forte vocazione innovativa che non esita a mettere a disposizione della rete di scuole e del territorio tutto.