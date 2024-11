"Senza biglietto. Viaggio nella carrozza 048": sabato 9 a Trani il giornalista Andrea Rustichelli e la sua lotta con la malattia

Un itinerario di ritorno alla vita è, in buona sostanza, l'argomento centrale dell'affascinante libro del noto giornalista del Tg3 Andrea Rustichelli, intitolato SENZA BIGLIETTO. VIAGGIO NELLA CARROZZA 048 (ed. Marlin, 2024).Sabato sera 9 novembre, l'Autore parlerà del suo libro, dialogandone con il rotariano Dr. Sabino Chincoli. Egli ripercorrerà l'impervio tragitto che ha affrontato a partire dal dicembre 2017, quando gli fu diagnosticato il cancro (la sigla 048 è quella che indica il cancro per il Servizio Sanitario Nazional) e la sua lotta, durata ben sei anni, con quattro delicati interventichirurgici e ampia chemioterapia e le inevutabili ricadute di tutto questo sulla sua vita, sul lavoro e sui rapporti personali. Andrea ne è uscito cambiato ma con ancora maggiore attenzione e passione per la vita.L'interessante evento culturale promosso in collaborazione con il Comune di Trani, che sarà rappresentato dall'Assessore Lucia De Mari, è stato organizzato dal Rotary Club Trani con Presidente Sabino Fortunato e dal Distretto 2120 del Rotary International, rappresentato da Pietro De Luca Tupputi Schinosa, Assistente del Governatore Lino Pignataro.