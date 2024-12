A Trani servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato, attività congiunte nel centro storico e luoghi della movida

Si intensificano i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato, svolti dal Commissariato di Trani e coordinati dalla Questura BAT, per la tutela della sicurezza urbana disposti dal Questore della provincia federiciana.Nei giorni scorsi, nella "Città dei Marmi", donne e uomini del Commissariato di Via Sant'Annibale, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e da personale della Polizia Locale, hanno effettuato mirate attività di controllo a persone e veicoli, con particolare attenzione alle piazze del centro storico cittadino per monitorare i luoghi di maggiore aggregazione di persone, soprattutto di minore età.Nell'ambito di tali verifiche sono stati effettuati numerosi controlli, identificate più di 100 persone, di cui 20 con precedenti penali e/o di polizia, esaminati circa 40 veicoli, elevate più di 10 contestazioni al Codice della Strada ed effettuate diverse perquisizioni per la ricerca di stupefacenti e materiale esplodente soprattutto c.d. "petardi".Fondamentale è stata la presenza dei diversi equipaggi all'interno delle piazze anche al fine di prevenire, oltre che reprimere, il fenomeno dell'accensione di petardi e dei continui schiamazzi di gruppi di persone, anche di minore età, che di frequente si riuniscono adottando atteggiamenti in contrasto al comune vivere civile.Sono state disposte, inoltre, mirate attività di controllo con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della "movida".A seguito di detta attività sono stati effettuati accessi e controlli presso 5 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande in cui si svolgeva attività di pubblico spettacolo, rilevate 16 violazioni amministrative per un importo complessivo di circa 14.000 euro.I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno tutte le città della Provincia.