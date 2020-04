Servizio di consulenza pediatrica Scap: attivo tutti i giorni, compresi i festivi

E' attivo dalle 8 alle 20 il sabato e la domenica e nei giorni festivi e prefestivi il servizio di consulenza telefonica Scap. I pediatri di libera scelta che, sulla base delle sospensioni in vigore, non possono visitare i bambini fanno consulenza telefonica e in caso di necessità inviano i bambini nelle strutture più idonee.Il numero di riferimento per Trani è 0883483219.