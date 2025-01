Trani Via S.Gervasio, caduta di calcinacci sulla strada

Mentre sono ancora nella memoria collettiva le tragedie avvenute a Napoli per analoghe circostanze di stacco di pezzi di cornicione da fabbricati, anche a Trani stamani, in via San Gervasio, diversi calcinacci sono precipitati da un sovrastante balco ed hanno colpito un'auto parcheggiata. I danni della caduta sono evidenti, come sono evidenti le condizioni del fabbricato che richiederebbero subito la sua messa in sicurezza. «Se ci fosse stato qualcuno in auto o fossero transitati in quel momento delle persone, magari anche un bambino - ha detto un residente - avremmo sfiorato avuto una sicura tragedia. Speriamo che si intervenga subito sul palazzo» .