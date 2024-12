Si chiude la due giorni del mercatino natalizio alla galleria Belmondo

Il maltempo di ieri mattina non ha fermato il mercatino natalizio organizzato per il fine settimana dell'immacolata. Anche nella giornata di ieri gli espositori si sono ritrovati nella galleria Belmondo per esporre i loro prodotti di artigianato.Si è già parlato nella giornata di sabato di alcuni di questi artigiani, collezionisti e produttori locali che hanno esposto le loro creazioni. Alcuni di questi espositori producono per hobby; altri ancora hanno trasformato le loro produzioni artigianali nel proprio lavoro abituale; un esempio di questo tipo è rappresentato dal sogno realizzato di Serena Anna Ludovico, una giovane imprenditrice che ha trasformato in realtà il suo progetto di produrre pasta e altre conserve con ingredienti di primissima qualità e a km 0 proprio a Trani: questo sogno ha portato all'apertura di "Sopra alla nonna".Il mercatino di Natale, che avrebbe inizialmente dovuto tenersi in piazza della Repubblica ha trovato riparo, anche per ieri mattina, nella bella Galleria di Pierdavid Palumbo, intitolata a suo padre, e dove l'artigianato ha trovato, in questa due giorni, il suo luogo di espressione, come forma di arte e come attività di produzione di utensili, cibo, arredo, vestiario e accessori. Dove il vintage ha incontrato il moderno.Nonostante la pioggia battente, i visitatori non sono mancati e, anzi, si sono intrattenuti fino a tarda serata, testimoniando l'interesse del pubblico per le tradizioni natalizie e per questo genere di iniziative, che permettono di far conoscere tante piccole realtà produttive territoriali che altrimenti rimarrebbero nell'oblio.