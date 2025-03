Antonio Russo Galante al Campidoglio per l'evento giubilare "Oltre Cento Artisti per la Pace"

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e si è svolta con il sostegno del Comune di Roma, rendendo il Campidoglio il palcoscenico ideale per un evento che ha celebrato la cultura della pace attraverso l'arte.



Ieri, 27 marzo, Antonio Russo Galante, artista pluripremiato di Trani nonché presidente dell'associazione Lacarvella, ha partecipato come ospite presso il Campidoglio di Roma, in occasione dell'importante evento "Oltre 100 Artisti per la Pace", organizzato dall'Associazione Art Global, sotto la direzione di Angiolina Marchese e Rosanna Venturini.Durante l'evento, che ha riunito artisti da tutta Italia, Russo Galante ha presentato la sua straordinaria opera digitale dal titolo "L'ulivo che unisce", un'immagine che simboleggia la pace, la speranza e l'unità tra i popoli. L'opera, un'interpretazione visiva dell'ulivo, simbolo di pace per eccellenza, è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti, in quanto rappresenta un messaggio universale di solidarietà e armonia in un periodo storico segnato da tensioni e conflitti.L'evento ha visto la partecipazione di oltre 100 artisti uniti dalla convinzione che l'arte possa essere un potente strumento di pace, comunicazione e trasformazione. La manifestazione si è conclusa con un forte messaggio di speranza e impegno, che ha sottolineato l'importanza di unire le forze per costruire un futuro migliore, libero da conflitti e divisioni.