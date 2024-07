"Incontri d'Arte" a Trani con l'associazione Lacarvella

L'Associazione Artistica Nazionale Lacarvella con il supporto dell'Associazione "Ex studenti Accademia Belle Arti di Bari" e dell'Associazione Culturale "L'Ebanista" è la promotrice dell'evento "Incontri d'Arte". Un'iniziativa che mira ad arricchire ulteriormente l'offerta culturale dell'Estate tranese 2024.La mostra sarà inaugurata, con taglio del nastro, sabato 3 agosto alle ore 20 presso la sede dell'Associazione in Via Mausoleo n. 25 e durerà fino al 25 agosto. Sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni (inclusi i festivi) dalle 20 alle 21."Lacarvella è nata il 4 giugno del 2000 quando un gruppo di giovani legati dal comune amore per l'arte decise di fondare a Trani la prima associazione artistica cittadina. Gli artisti di questa mostra sono stati tutti accuratamente selezionati e scelti per l'occasione. Trani – ha dichiarato il Presidente, Antonio Russo ai nostri microfoni - ha bisogno di arte "vera", gratuita, accessibile a tutti. Stiamo lavorando in questa direzione".Il Maestro d'Arte, oggi Presidente, Antonio Russo decise di fondare l'Associazione in memoria della sorella, scomparsa a soli diciassette anni a causa di una complicazione post-operatoria. Da sempre, il suo scopo è stato quello di valorizzare l'arte in ogni sua forma. Gli ultimi anni sono stati oltremodo lusinghieri per l'Associazione, la quale ha conseguito, infatti, l'ottenimento di un profluvio di premi e riconoscimenti. Il 28 agosto del 2020, in particolare, il Sindaco Amedeo Bottaro ha conferito ai soci fondatori l'ambita Benemerenza "Ordinamenta Maris". Oggi l'Associazione Lacarvella, contraddistintasi per il suo impegno civile, sociale e culturale, è un vero e proprio riferimento per la Città di Trani.