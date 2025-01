Il 24 gennaio la Notte Bianca del liceo artistico di Barletta

L'attenzione al mondo esterno è, senza dubbio, un tratto distintivo della scuola del presente. Oggi si cerca di educare a una visione multi-prospettica della realtà e di connettere il più possibile l'aula ai tanti ambiti della società in costante cambiamento. Ma per questo occorre creare opportunità, organizzare "occasioni". Tra le più attese, all', c'è la, un modo per unire il racconto di una comunità scolastica, delle sue forme espressive e del suo cammino di crescita, al dialogo con le nuove generazioni in ingresso, le famiglie, ma anche con il mondo delle istituzioni e della cultura.Quest'anno, le esposizioni artistiche allestite dagli studenti, con la supervisione dei docenti d'arte, grafica, pittura, scultura, architettura, fotografia si ispirano a un tema che non smette di interrogarci: "". Quale? Da che parte guardare? Come inseguirlo e soprattutto quale forma riconoscervi? Al Liceo Artistico De Nittis la festa della Notte Bianca è anche riflessione, l'estemporaneità è anche ricerca, formulazione di un pensiero che vuole orientarsi verso la definizione di valori condivisibili a scapito di nessuno. L'amore per la giustizia, ne è un esempio. Ed è il motto di una certa investigatrice barese che ha spopolato in una serie televisiva di successo con il nome di, nata dalla penna diLa scrittrice, risultata dopo Camilleri la giallista più amata d'Italia da un sondaggio del Corriere della Sera, sarà ospite alla Notte Bianca del Liceo Artistico De Nittis per parlare anche di legalità e cittadinanza oltre che di letteratura e fiction. Un'ottima opportunità per ragionare anche di audiovisivo, in un Istituto che si accinge ad avviare un indirizzo ad esso dedicato, come ha anticipato il dirigente Antonio Francesco Diviccaro, che ha colto anche l'occasione per annunciare a marzo la IV edizione del. L'incontro con Gabriella Genisi è stato organizzato con la preziosa collaborazione diIn scaletta, ancora, un tributo a Oliviero Toscani, scomparso di recente, a Roberto Vecchioni con la sua potente Sogna ragazzo sogna, alla professoressa Marida Bonadies cui è intitolato il concorso artistico con il quale, ogni anno, il Liceo Léontine e Giuseppe De Nittis, si propone di far emergere talenti e potenzialità tra i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado di Barletta.Ancora una volta l'Istituto De Nittis fa sentire la sua voce nel promuovere l'arte, la bellezza, la passione per il lavoro creativo, cifre di un impegno che non manca di allargarsi, appena ne ha occasione, alla cura del senso di comunità e condivisione, passando anche per eventi speciali come la Notte Bianca degli studenti e delle studentesse. Tutto questo il 24 gennaio a Barletta, nella sede centrale dell'Istituto in via Michele Cassandro 2, a partire dalle 17:30.