La Delicatezza: arte e spettacolo a Trani tra fotografia e teatro

Sabato 12 ottobre, alle ore 20:30, il Portanova Hub di Trani (via Nigrò 18) sarà il palcoscenico di una serata speciale all'insegna dell'arte e della creatività. L'evento, organizzato dal collettivo ARTxHUB, vedrà la fusione di fotografia e performance teatrale in un'esperienza culturale imperdibile per tutti gli appassionati.Il cuore della serata sarà la mostra fotografica "La Delicatezza", una raccolta di scatti realizzati da artisti emergenti come Monica Albano, Noemi Amendolagine, Silvia Amicarelli, Nicole Ciani, Davide di Lauro, Davide Galli, Sara Mancini, Natalia Reali, Chiara Ventola e Alessio Tricarico. Le fotografie esplorano i temi di fragilità e bellezza, proponendo immagini evocative che spingono lo spettatore a riflettere su questi concetti attraverso l'arte visiva.A completare la serata sarà la performance teatrale della compagnia Teatro delle Lanterne, un gruppo di giovani talenti con sede a Barletta. La loro esibizione, int