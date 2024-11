Si ricostituisce l'interact club di Trani: "I valori del Rotary devono guidare le nuove generazioni" 

In una fredda serata di novembre il Rotary Club di Trani ha accolto le nuove leve dell'Interact - Trani, ricostituitosi dopo svariati anni.La cerimonia si è aperta con i saluti del presidente del Rotary Club di Trani, Sabino Fortunato, che ha affermato la grande soddisfazione per la ricostituzione dell'Interact di Trani con ventidue nuovi ragazzi.A seguire i saluti del segretario Mario Fucci, di Lilla Bruno - presidente della sottocommissione distrettuale - e di Davide Ligrani, rappresentante distrettuale Interact.La parola è poi passata a Massimo Cassanelli, Presidente della Commissione Distrettuale Rotary, che - rimarcando quanto detto dai suoi colleghi - ha ricordato quanto sia importante, soprattutto per i più giovani, vivere la convivialità e la socialità della famiglia rotariani. Secondo Cassanelli il Rotary è una forma di "stare bene insieme" ma anche di "condividere e insegnare gli uni agli altri qualcosa."Prima dell'emozionante cerimonia di spillatura, che ha coinvolto i ventidue nuovi giovani, con il conferimento delle cariche, avvenuta all'interno della sede del Rotary Club tranese, alla presenza delle cariche e dei familiari dei ragazzi, il segretario Mario Fucci ha concluso la serata con un toccante discorso sui valori di solidarietà e professionalità che da sempre contraddistinguono il Rotary International:"Come rinasce il Club Interact? Soffermandosi sulle basi e sugli obiettivi dell'Interact; guidando i ragazzi nell'esperienza formativa, fondata sui valori della solidarietà, della condivisione e del servizio per il prossimo. Con e attraverso l'Interact, i giovani possono agire e fare la differenza a scuola e nella comunità, promuovere nuove culture, diventare leader negli istituti scolastici e nelle comunità sociali in cui sono inseriti e fare amicizia; sviluppare le proprie doti di leadership e scoprire, magari, un talento di volontariato.Famiglia, occasione e divertimento: questo è ciò a cui pensare quando si parla dell'Interact club.Interact è una grande famiglia; è amicizia stimolata dalla complicità; è senso di appartenenza ad un gruppo internazionale.Interact fa maturare, ti sfida, ti insegna ad affrontare situazioni simili a quelle lavorative e propone eventi su esperienze interessanti che possono cambiare il modo di vedere le cose.Infine, divertimento. Il primo motto del 1962 è "serious fun", ovvero divertimento e crescita personale.Il valore fondamentale dell'"interactiano" è servire con disinteresse. I ragazzi saranno ambasciatori di tali valori".La cerimonia è poi terminata con i saluti dell'assistente del Governatore del Rotary di Puglia e Basilicata Pietro De Luca Tupputi Schinosa.