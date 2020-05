Spaccio di droga in via Superga, arrestata una 25enne di Trani

Sono arrivati dalla Polizia di Stato i dettagli dell'arresto di ieri pomeriggio ( già annunciato dal nostro sito in serata ), eseguito dagli agenti del Commissariato di Trani, ai danni di una 25enne tranese.Nella serata di ieri, verso le ore 17.00, in una strada della periferia nord di Trani, gli agenti del commissariato di p.s. di Trani, impegnati in attività di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, notavano in una piazzetta tre individui che parlottavano seduti su una panchina. Una di queste, L.p., di anni 25, alla vista degli agenti di un'altra pattuglia intervenuta per i controlli, si allontanava verso una palazzina dove entrava in un portone e qui veniva bloccata dagli agenti mentre tentava di occultare una piccola scatola in plastica, che all'atto del controllo risultava contenere alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente.Atteso il sequestro effettuato, si procedeva ad ulteriori attività di ricerca presso l'abitazione della ragazza e qui si rinvenivano denaro contante, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Nel complesso venivano sequestrati nel corso dell'attività cinque involucri in cellophane contenenti un totale di crca tre gr. di cocaina, il predetto materiale di confezionamento delle dosi ed una somma in contanti di euro 400 circa, probabile provento dell'attivita'di cessione dello stupefacente condotta nella giornata dalla donna.Al termine delle attività di rito la ragazza veniva dichiarata in arresto e condotta presso la casa circondariale di Trani, su disposizione dell'a.g..f.to, il dirigente dr. f. Triggiani.