Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestata una 25enne tranese

L'operazione della Polizia di Stato questo pomeriggio in via Superga

È stato un pomeriggio movimentato quello della zona nord di Trani dove la squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato ha arrestato una 25enne trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Trani nel corso di mirati controlli finalizzati alla repressione dello spaccio, hanno notato strani movimenti in via Superga e per questo motivo hanno prima osservato e poi fermato una ragazza che, ha seguito di perquisizione, è stata trovata in possesso di cocaina oltre a materiale per il taglio e il confezionamento.