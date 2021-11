"Spero di conoscere l'infame che ha abbandonato mio figlio sulla strada"

Un pericolo scampato specialmente se grave come è accaduto al giovane investito la sera del 31 ottobre è abbandonato riverso sulla strada difficilmente toglie l'angoscia da una madre che ha temuto di perdere il proprio figlio.La signora ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio di profondo amore e gratitudine, innanzitutto a Dio che ha protetto il suo figliolo e poi a tutte le persone che le si sono strette attorno.Ma la signora ha parole anche per il pirata della strada che ha investito e abbandonato Stefano; e sono parole secche, molto dure, che vengono da una madre ferita al cuore.Le riportiamo integralmente:"Stefano sta un poco meglio, è vivo e per questo ringrazio prima Dio, poi tutti quelli che si sono stretti a me a lui e al papà, in un abbraccio di amore e solidarietà.Dal ragazzo che lo ha aiutato per strada dal locale in cui gli hanno prestato i primi soccorsi al 118 che è intervenuto tempestivamente, ai carabinieri al personale del pronto soccorso di Andria, encomiabile all'infermiera mia amica che si è precipitata lì, agli amici suoi e di Fabio, che hanno condiviso e stanno cercando di capirci qualcosa in più,a chi mi ha telefonato o scritto messaggi di affetto e conforto.A chi ha scritto l'articolo con la chiarezza e la lucidità di sempre, ai miei colleghi/amici di trani che si stanno prodigando per trovare l'infame e non ultimi la mia famiglia che non mi abbandona mai, i miei nipoti mio fratello mia cognata mia sorella e il marito, insomma un oceano di amore che ricambio con tutto il cuore.Detto questo, spero di riuscire a conoscere, quell'essere infame che ha lasciato il mio ragazzo sanguinante sull'asfalto.In quel momento saprò essere la degna madre di mio figlio e chi ci conosce sa.Solo io so cosa c'è dietro questi bellissimi occhi. A presto amore mio".