Stasera a Trani le nozze di Elena e Manfredi e l'atteso "incendio al castello"

Si conclude la diciassettesima edizione della settimana medievale a Trani con l'attesissimo incendio al castello per i festeggiamenti del matrimonio tra Re Manfredi e la principessa Elena Comneno, che giunse dall' Epiro con una flotta di galeoni al suo seguito per incontrare il suo sposo. Le cronache dell'epoca ci raccontano di festeggiamenti che durarono la mattina fino a notte fonda, con fuochi che illuminarono il cielo "come se fosse giorno". La rievocazione storica comincerà intorno alle 19:45 con l'esibizione dei timpanisti e gli sbandieratori, continuerà con il racconto di questa storia d'amore grande e sfortunata e culminerà con la celebrazione delle nozze e l'attesissimo incendio al castello, a rappresentare i festeggiamenti in loro onoreDomenica 11 agostoProgrammaOre 19: 45 Piazza Re Manfredi: Esibizione Gruppo di Timpanisti e SbandieratoriOre 20:00 Piazza Re Manfredi: Madonna Marianna racconta la storia dei realiOre 20:10 Piazza Re Manfredi: Celebrazione de le nozze di Re Manfredi e la principessa Elena ComnenoOre 20:40 Piazza Re Manfredi: Ringraziamenti e Saluto AutoritàOre 21: 00 Piazza Re Manfredi: Festeggiamenti in onore dei Reali (INCENDIO AL CASTELLO)Ore 21:30 Piazza Re Manfredi: Corteo trionfale per le vie cittadine de La Settimana MedioevaleOre 22:00 Piazza Re Manfredi: Green Clouds in concerto