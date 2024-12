Sweetly: per le strade di Trani si brinda già alle feste col Moscato!

Brindisi nuovi, originali, ma solo all'apparenza: perché a Trani il Moscato è un vino dolce ( ma mai stucchevole!) che ha radici antichissime, che fa parte integrante della nostra storia, della tradizione e che costituisce una pregiatissima tipica eccellenza nostrana : in un momento in cui proprio le eccellenze enogastronomiche costituiscono una risorsa economica importante in tutto il territorio italiano, la valorizzazione del Moscato era un passo necessario da compiere nella nostra Città. Un esordio a dir poco entusiasmante, per tutti: per i cittadini e soprattutto per i produttori, ma anche per Corso Cavour, un po' abbandonata dai circuiti degli eventi e che invece si è vestita a festa con le postazioni dei principali produttori di Moscato di Trani del territorio. E, ovviamente, felice e soddisfatto di questo esordio nella presentazione ufficiale del nuovo cammino di valorizzazione del Moscato, il presidente Di Wine specialist council Gianluca Tesse che sulla sua pagina Facebook Ringrazia oltre il Sindaco e il consigliere delegato dal Comune per il Moscato di Trani Antonio Befan, tutti i produttori che con entusiasmo stanno aderendo a questo programma."Frammenti di sweetly, corsi e percorsi sul moscato di trani , organizzato dalla winespecialistscouncil , di cui sono, com onore, il presidente.. Un grazie sentito alla Città di Trani , al sindaco Amedeo Bottaro , al consigliere con delega alla promozione del Moscato di Trani Antonio Befano , ai produttori che credono nel progetto : Villa Schinosa , @nugneswines , Moscato Trani Estasi , Cantine Rivera , Torrevento in nomine patris , @boccadoro , Conte Spagnoletti Zeuli Az. Agr. . Ultimi in elenco, ma primi all'azione, i miei sommelier : Donatella Di Meo Rosa Di Domizio Erika Lum Angelo Carbone Spiry Calabrese Francesco Papeo , che hanno offerto un servizio professionale ma leggero e sorridente . Grazie a tutti coloro che hanno partecipato nonostante il freddo! Ancora Grazie!!!E ricordate! #nonchiamatelopassito !!! #tranicittàdelmoscato #associazionesommelierinternazionale #winespecialistscouncil #moscato #dolce #naturale #trani #doc