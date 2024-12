Dalle fondamenta del Supercinema al nuovo Teatro comunale: domani un convegno in Biblioteca

La Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione prof. Mauro Cignarelli ODV-ETS, invita a partecipare domani 14 dicembre a pRtire dalle 17,15 all'incontro tematico dal titolo NUOVO TEATRO COMUNALE DI TRANI: DALLE FONDAMENTA DEL VECCHIO SUPERCINEMA. 1934-2024.Il programma dell'evento prevede, dopo i saluti del sindaco Amedeo Bottaro, gli interventi dei tre relatori:-Storia del Supercinema (1934 – 2008), di Stefano Di Tondo (storico)-Caratteristiche del fabbricato. Progetto e Render del nuovo teatro, di Gaetano Giorgio (ingegnere)-La scuola dei professionisti dello spettacolo: idea progettuale, di Luigi Pedaci (musicista).Lo scopo del convegno è quello di far conoscere il Supercinema, chiuso dal 2008 e, attraverso il fascino della riscoperta della sua storia e della descrizione delle sue peculiarità strutturali, farlo amare dai cittadini tranesi e far loro desiderare che venga rapidamente recuperato e riaperto. Insomma un nostro prezioso gioiello perduto, ritrovato. I quattro soci fondatori non badarono a spese: buttarono giù un vecchio edificio adibito a stalla e parcheggio dei mezzi di trasporto dell'epoca, carovane con cavalli, e costruirono al suo posto il Supercinema. Concepirono un teatro-cinema imponente, con un palco e una fossa orchestrale seconde in Puglia solo al Petruzzelli; una capienza massima di oltre mille spettatori, un'ottima acustica e una grande solidità strutturale. Fu il primo edificio costruito a Trani in cemento armato, sorretto da quattro colonne realizzate con binari ferroviari piegati a tal punto da arrivare fino al centro della sala. Venne inaugurato come cinema muto nel 1933. I proprietari ingaggiarono un giovane tecnico che riuscì modificare il proiettore tedesco in dotazione, aggiungendovi il sonoro. Nel dicembre 1934 (novant'anni fa) vi fu una nuova più clamorosa inaugurazione: il primo film sonoro proiettato a Trani, "L'isola del tesoro" di Victor Fleming. Fu ovviamente un grandissimo successo con l'ampia platea e la galleria gremitissime di tranesi e forestieri, tutti accorsi ad ammirare il maxischermo col sonoro. La struttura all'epoca poteva contenere circa duemila spettatori.Oltre all'evento verrà allestita in biblioteca una mostra sul Supercinema, aperta al pubblico dal 10 dicembre al 7 gennaio 2025.