Trani, Città Eucaristica: ieri i suggestivi riti, tra infiorata e la maestosa processione del Corpus Domini

Ieri, solennità del Corpus Domini, in mattinata nelle chiese cittadine si sono svolte le funzioni sacre. Alcune comunità hanno vissuto le Prime Comunioni. Nel frattempo, in Piazza della Libertà, un simpatico gruppo di ragazzi e ragazze tranesi ha allestito un'infiorata, grazie alla generosità della Famiglia Sancilio Antonio (di Molfetta) che con tanto amore nei riguardi dell'Eucarestia ha contribuito ad essa. In serata i riti maggiori. In Basilica-Cattedrale, alle 19:00, il Rev.mo Can. Vincenzo de Ceglie ha presieduto la solenne Concelebrazione Eucaristica. A seguire, dalle 20, si è snodata la maestosa processione Eucaristica cittadina. Al passaggio del corteo dal cuore della città, più esattamente sull'infiorata si P.zza Libertà, il Ss. Sacramento è stato esposto all'adorazione pubblica. Don Enzo ha proclamato l'Atto di affidamento della città alla Ss. Eucaristia e, al termine, ha impartito la benedizione solenne. Al rientro in Cattedrale benedizione di congedo. Tra incertezze e timori, specialmente meteorologici, tutto si è svolto regolarmente ricevendo anche un positivo riscontro di participazione di popolo. In più, come citato durante l'omelia di Don Enzo, "Siamo consapevoli di essere parte di una storia, bella, che ci è stata tramandata e di cui dobbiamo essere custodi". Citando il Primo Congresso Eucaristico Interdiocesano della Puglia celebrato in Trani dal 30 aprile al 4 maggio 1924 che vide Trani il fregio del titolo di "Città Eucaristica".