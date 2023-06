Solennità del Corpus Domini: S. Messa nella chiesa degli Angeli Custodi e processione fino alla Cattedrale

In caso di pioggia l'adorazione eucaristica si terrà nella stessa chiesa

In occasione della solennità del Corpus Domini, oggi domenica 11 giugno a Trani l'arcidiocesi ha previsto il seguente programma di concelebrazioni concelebrate dal clero, con la partecipazione delle persone di vita consacrata e dei fedeli laici: presso la parrocchia del Ss. Angeli Custodi alle ore 19 S. Messa presieduta da mons. Saverio Pellegrino, cui farà seguito la processione eucaristica che terminerà in pizza Duomo. In caso di pioggia, dopo la Messa, la processione sarà sostituita dall'adorazione eucaristica nella stessa chiesa degli Angeli Custodi