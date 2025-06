Corpus Domini, domenica processione e tradizionale infiorata in piazza Libertà

Trani è eletta a "Città Eucaristica" sin dal 1924, per volere dell'Arcivescovo Giuseppe M. Leo. Ogni anno, in occasione della solennità del Corpus Domini la cittadinanza onora l'Eucaristia attraverso una importante Concelebrazione che prosegue con la solenne processione. Durante la stessa, negli ultimi anni un gruppo di giovani realizza un'artistica infiorata in Piazza della Libertà. Al passaggio del corteo religioso, la processione sosta e si svolge la proclamazione dell'Atto di affidamento di Trani al Ss. Sacramento, alla presenza della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta.Per meglio sottolineare il legame che la Città stringe con l'Eucaristia, oltre alla solita distesa di petali colorati sarà collocato una riproduzione di un dipinto raffigurante il beato Carlo Acutis, che sarà proclamato santo il 7 settembre prossimo da Sua Santità Leone XIV. Prima di morire, il giovane si è recato in paese per venerare il Miracolo Eucaristico come segno tangibile della presenza viva e reale di Cristo nel pane dell'altare. E, a seguito di qualche anno, i genitori stessi ne hanno dato testimonianza donando nella Chiesetta del Miracolo una reliquia (ex-capillis), che potrete visionare.Di seguito si descrivono i momenti secondo programma di Domenica 22 giugno 2025: ore 19.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale; ore 20.00 Processione Eucaristica dalla Cattedrale; ore 20.30 Arrivo della processione in Piazza della Libertà (Atto di supplica sull'infiorata); ore 20.45 Proseguo della processione e rientro in Cattedrale. Si ricorda l'itinerario: Cattedrale, Via Beltrani, Piazze: Lambert, Mazzini, Marconi, Via Mario Pagano, Piazza della Libertà (sosta), Via Mario Pagano, Piazza della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Gradenigo, Via Fra' Diego Alvarez, Piazza Castello, Piazza Duomo, Basilica-Cattedrale.