Trani festeggia Carlo Acutis, il beato che visitó il Miracolo Eucaristico 

La vita di Carlo riporta immediatamente ad una storia legata all'Eucarestia. Il giovane, durante tutta la sua vita, ha sempre fatto del Ss. Sacramento la sua "Autostrada per il cielo". Pur vivendo la stessa vita dei suoi coetanei, la sua fede l'ha sempre portato, per vocazione, alla partecipazione dei sacramenti, alla recita del s. Rosario, a sperimentare sempre la sua umanità e chiamata alla santità. Carlo ha concretizzato una grande raccolta di tutti i Miracoli Eucaristici del mondo, compreso quello tranese. Inoltre, pochi sanno che Acutis si è recato a Trani agli inizi degli anni 2000 proprio per far visita al nostro miracolo.Proclamato beato dalla Chiesa, la nostra città vivrà la sua festa, presso la Cappella Beato Carlo Acutis della Cittadella Sanguis Christi (Colonna) venerdì 11 ottobre:- ore 18:30 S. Rosario- ore 19:00 S. Messa solenneInvitiamo ad onorare Carlo Acutis, che verrà proclamato santo il prossimo anno durante l'Anno Giubilare 2025!