Trani in diretta al TG1, meraviglioso simbolo dell'Italia turistica

Che sorpresa per tanti tranesi, magari seduti a tavola per la domenica delle Palme, sentire dalla televisione che c'è un collegamento in diretta da Trani: e dalla magnifica Piazza Duomo la giornalista Valentina Bisti, nel sottolineare la straordinaria bellezza del luogo in cui si trova, comincia il report di quello che si può considerare l'inizio del boom della stagione turistica per il nostro paese. Il servizio continua da Firenze ma la diretta è da Trani, dove una troupe del Tg1, guidato da Andrea Moselli, ha realizzato questa mattina riprese bellissime nella nostra città.Fatto sicuramente non nuovo ma anche per i professionisti della comunicazione sapere di tornare a Trani è sempre un'occasione di scoprirne scorci e frammenti di storia sempre nuovi capaci di stupire ogni volta. A partire da piazza Duomo che è un agguato di bellezza capace di sorprendere ogni giorno anche chi a Trani vi abita. Valentina Bisti ha sottolineato la bellezza di Trani, dei suoi vicoli, delle sue botteghe e dei suoi splendidi monumenti mentre le immagini realizzate dagli operatori scorrevano accanto a lei, che invece, per il collegamento, aveva scelto la Cattedrale come scenografia magnifica.Una vetrina importante per la nostra città che ci si augura possa costituire un bel motivo di attrazione.E intanto davvero molta gente in giro stamattina sia sul porto che appunto tra il Duomo e il Castello, in cui oggi era possibile l'ingresso gratuito ; ma anche sul lungomare fino a Colonna, dove si è assistito anche ai primi bagni di mare.