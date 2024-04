Forza Bartolo! Stasera la finale di The Voice Senior sarà decisa dal televoto

I tanti amici e ammiratori - di Trani e Canosa in particolare - di Bartolo Iossa, questa sera dovranno darsi da fare con il telefono perché la sua vittoria dipenderà dall'esito del televoto: in realtà il bluesman canosino adottato dieci anni fa da Trani ha davvero conquistato l'ammirazione degli spettatori di tutta Italia, oltre che dei quattro coach della celebre trasmissione "The Voice senior" che giunge stasera alla puntata finale di questa edizione. Già dalla sua prima esibizione con "Hey man" di Zaccheo, infatti, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Arisa l'avevano cercato di conquistare, agguantare nella propria squadra: ma alla fine l'aveva spuntata Arisa con una vera e propria dichiarazione: "ti seguirei ovunque", aveva detto, riconoscendo un talento, un timbro e una capacità interpretativa di rara intensità degna di un professionista.Del resto il sogno della vita di Bartolo di essere un musicista, un cantante, ha sempre costituito comunque sempre un fil rouge della sua esistenza, avendo continuato a suonare con un gruppo per diletto e per passione. Chissà che questa finale non venga conquistata da lui e che il sogno, dopo il grande successo di queste settimane, non venga coronato con il premio in palio, ossia con la pubblicazione di uno dei brani presentati durante la gara.In questi giorni Bartolo, camminando per le strade di Trani, è stato fermato praticamente ogni manciata di passi da cittadini che lo riconoscevano e che gli dispensavano In bocca al lupo e complimenti, travolto da una popolarità inaspettata ma che davvero appare come una favola. Va ricordato che l'iscrizione a The Voice Senior era stata fatta dalla moglie di Bartolo, di nascosto, come un regalo, nella consapevolezza di dare a suo marito l'opportunità di far conoscere a un pubblico più vasto il talento puro da sempre dal suo Bartolo. Un "in bocca al lupo" che ovviamente gli facciamo tutti, con le istruzioni per accedere al televoto che riportiamo integralmente dal sito della RAI.Per la finale gli spettatori da casa potranno esprimere la propria preferenza, attraverso il Servizio del Televoto, sui 12 TALENTI in gara, decretando chi sarà il vincitore finale. Il Servizio di Televoto è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena, ho.mobile, 1 Mobile e Very Mobile, tramite SMS. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i TALENTI in gara, inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione - tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse.Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad, mentre non ne è possibile l'effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all'estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.222 (otto,nove,quattro, due,due,due), seguendo le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato (digitare il codice a 2 cifre di identificazione del TALENTO scelto). Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall'orario e dalla durata della chiamata) con la quale si esprima un voto valido sarà di Euro 0,51 IVA inclusa.Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio "3", "Wind" e "WIND TRE"), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio "CoopVoce"), iliad, Kena, ho.mobile, 1 Mobile e Very Mobile, inviando un SMS al numero 475.475.0 (quattro,sette,cinque,quattro,sette,cinque,zero) con il codice di identificazione a 2 cifre del TALENTO scelto. Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all'utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, ho.mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Kena, iliad, 1 Mobile e Very Mobile.Il talent show "The Voice Senior", prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è la versione dedicata agli artisti più maturi del celebre format internazionale ideato da John de Mol. La mente dietro questo straordinario show ha concepito uno speciale palcoscenico "dove l'età non è un limite per la passione e il talento." Sotto la regia di Sergio Colabona, il programma è visibile anche in streaming on demand su RaiPlay, con decine di clip per rivivere le performance più straordinarie, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti di ogni serata.