Trani, l'ex conservatorio S. Lorenzo come sede di un progetto di innovazione sociale

Sarà l'ex conservatorio "S. Lorenzo" di via Nigrò, da anni chiuso e abbandonato, la sede individuata dal Comune di Trani per l' hub di innovazione sociale finanziato dalla Regione Puglia in ogni capoluogo di provincia, con l'obiettivo di di "attivare percorsi di solidarietà, inclusione, cooperazione, mutualismo, sostenibilità ambientale e interculturalità, ridisegnando e rivitalizzando vuoti urbani e sociali".Dunque l'amministrazione comunale "mira sperimentare nuove forme di ospitalità, quali strumenti di innovazione ed inclusione sociale e modalità di co-creazione e coinvolgimento unitamente a modelli di governance innovativi con modalità di produzione e fruizione culturale dal basso.Attraverso un tavolo di partenariati sociale, si intende condividere e recepire contributi per la definitiva formulazione della proposta progettuale finalizzata alla attivazione di un luogo di aggregazione sociale ed alla creazione di nuovi prodotti, servizi e modelli, in grado di evolvere e produrre output sociali ed occupazionali, stimolando approcci partecipativi innovativi e nuove dinamicità nel processo decisionale attraverso il diretto coinvolgimento delle realtà associative e dei cittadini"Al fine di avviare un confronto partecipato che sostanzi le condizioni di identità, coerenza e sinergia tra le due misure progettuali FESR e FES come richiesto dal bando regionale, è convocato lunedì 9 novembre 2020, alle ore 12.00, un tavolo di partecipazione a cui sono inviate associazioni e attori del terzo settore.La partecipazione dovrà avvenire, alla luce del Dpcm 24 ottobre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso le modalità di videoconferenza.Chi vorrà prender parte al tavolo, dovrà inviare una mail con i propri dati ( denominazione del soggetto, nome e cognome del referente, numero di telefono, mail) entro e non oltre il prossimo 6 novembre alle ore 12.00 all'indirizzo ufficiodipiano@comune.trani.bt.it; l'ufficio preposto provvederà a comunicare alle varie realtà le credenziali necessarie all'accesso sulla piattaforma.