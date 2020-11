Trani sotto le "stelle Michelin" nella celebre Guida dei migliori ristoranti d'Italia

Dopo le forchette del Gambero Rosso che hanno premiato tre ristoranti di Trani due giorni fa, arriva il riconoscimento della storica Guida Michelin che conferma la sua "stella" al ristorante Quintessenza e ne vede arrivare un'altra al Ristorante Casa Sgarra.La premiazione della 66ma edizione della Guida Michelin Italia è avvenuta questa mattina in un evento on line presentato da Petra Loreggian con la partecipazione di Federica Pellegrini e ovviamente ha risentito della gravissima situazione che ha colpito il comparto della ristorazione e del turismo enogastronomico in maniera drammatica.Infatti anche numerosi ristoranti storicamente stellati hanno dovuto sospendere le attività se non definitivamente chiudere i battenti, sorte purtroppo capitata a attività anche nel nostro territorio. Casa Sgarra e Quintessenza dunque, decorati da una stella Michelin a testa oltre che dalla forchetta del Gambero Rosso (quest'ultima riconosciuta anche a "Le Lampare al fortino") , avranno il compito di essere portabandiera della eccellenza della nostra cucina locale e di promuovere il nostro territorio, trainando con sè tutte le attività del comparto che sono ormai da marzo in sofferenza. Del resto la guida Michelin non fa esclusivamente critica gastronomica, ma ha "l'obiettivo di consigliare il viaggiatore a meglio orientarsi sul territorio, segnalandogli gli indirizzi che possono migliorare la sua esperienza di viaggio".Un altro buon auspicio per la ripresa economica della nostra Città, aspettando la fine del lockdown per l'accoglienza turistica in grande stile e nel frattempo avendo l'esclusiva di poter gustare i piatti dei nostri eccellenti ristoranti, con stelle, forchette ma anche senza, grazie un servizio a domicilio che nel frattempo continuerà a allietarci il palato e gli animi , cosa di cui c'è un gran bisogno.