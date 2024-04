Ma non doveva essere un segreto?! Grande festa per Terra di Mare, il vincitore tra i 4 ristoranti

E dopo giorni blindatissimi in cui non sarebbe dovuto trapelare nulla, ieri sera in piazza Quercia è successo il delirio con tanto di coriandoli e salti di gioia. Una folla festante ha accolto tra urla e un tappeto di schermi di smartphone il van nero di ritorno da palazzo Beltrani de "I 4 ristoranti" dove nel tardo pomeriggio erano state decise le sorti dei quattro ristoranti tranesi in gara. Alessandro Borghese è stato sommerso da una acclamazione da vera star, come a essere stato ricambiato da tanto ammirazione che lui ha dimostrato per Trani non risparmiandosi - più che in altre città - in selfie e in parole di elogio per la bellezza della nostra città che pare averlo davvero incantato, insieme alle prelibatezze ovviamente che ha gustato nei quattro ristoranti in gara ( oltre a Terra di Mare, Babalù, Pelledoca, Memento). Ora, dovendo la puntata essere trasmessa nell'autunno prossimo, dopo aver tentato di violare i grandi segreti della produzione intorno alla lavorazione delle puntate di questi giorni, senza esserci riusciti ma anche col rispetto di una regola televisiva - ci si domanda con che criterio adesso sia stato fatto conoscere il nome del vincitore? Uno spoiler bello e buono!? In questa occasione, comunque sia , possiamo dire che Trani abbia vinto: la trasmissione di Borghese è un veicolo popolare veramente efficace di promozione delle cittadine scelte per le gare tra chef. E presentare la città di Trani come cornice a una eccellenza imprenditoriale come la ristorazione non può che far bene. Turismo e enogastronomia vanno di pari passo sempre di più, in Puglia lo sappiamo bene, dove la signora Nunzia delle orecchiette di Bari Vecchia compare accanto a Helen Mirren nello spot per promuovere come capitale della cultura Bari. Piace che la bellezza della città sia legata a lavoro, talento, impegno, passione: e quindi onore al vincitore, agli altri partecipanti, ma onore a tutto il settore, in una gara sempre a essere migliori.