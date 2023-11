A lezione con i maestri, si riaccendono i fornelli della “Scuola del Gusto” a Molfetta

Prima della pandemia aveva richiamato tanti appassionati di cucina per delle speciali lezioni con i grandi maestri del settore: oggi lariapre i battenti e si rinnova.Il progetto ideato 10 anni fa - era novembre 2013 - da(a cui si sono poi aggiunti Thomas Bellomo e Mariella Povia) nato con l'idea di riunire conanche chi non è uno chef di professione - si era inevitabilmente fermato nel 2020 a causa della pandemia. Finalmente si riaccenderanno i fornelli della scuola, con l'opportunità di imparare idirettamente dai grandi maestri di cucina, che offriranno ai corsisti esperienze uniche di apprendimento e convivialità.«Siamo felici per questa nuova partenza. È un progetto molto importante per la nostra Azienda e per i nostri clienti che hanno la possibilità di imparare, divertendosi, l'arte dei fornelli» raccontano Giusi e Dino.A partire da questa nuova edizione, pur rimanendo l'anima della Scuola del Gusto, cederanno il cucchiaio/testimone ad un gruppo di lavoro formato dalla food bloggerche sarà affiancata in ogni fase dell'organizzazione dalla squadra dell'agenziaSono aperte le prenotazioni per le prime tre nuove lezioni di cucina -- che si svolgeranno ain viale Angelo Alfonso Mezzina 4, nei pressi del Famila:con Felice e Riccardo Sgarra (Casa Sgarra Ristorante - Trani) - Stella Michelincon Luca Lacalamita, pastry chef (Lula – Trani)con Stefano Di Gennaro (Quintessenza Ristorante - Trani) - Stella MichelinTre speciali occasioni per trascorrere una esperienza coinvolgente e condividere la passione per la cucina con i maestri.Per prenotazioniInfo e contattiViale Angelo Alfonso Mezzina, 4 - MolfettaTelefono 3939885621Facebook https://www.facebook.com/scuoladelgustobari Instagram https://www.instagram.com/scuoladelgusto/