La Ferrari Purosangue accolta da Radicci a Bari con una straordinaria cornice gastronomica ed enologica firmata Casa Sgarra

Gli opposti si attraggono solo in amore. Nelle vicende economiche e imprenditoriali, al contrario, i brand più prestigiosi privilegiano la partnership con altre eccellenze, per realizzare la promozione dei progetti di alto livello.Lo scorso 21 dicembre è stata di scena a Bari la leggenda di Maranello.La grande concessionaria Radicci Automobili S.p.A, esclusivista della Ferrari nel Sud Italia, per la presentazione della Ferrari Purosangue ha rinnovato senza indugio la fiducia alle magie prelibate firmate Casa Sgarra di Trani, dopo le scintillanti presentazioni delle Ferrari 296 GTB e 296 GTS dello scorso anno.Sotto i riflettori il nuovo e rombante modello Ferrari, che gli agiati amanti del cavallino rampante agognavano di provare e acquistare. È la prima Ferrari a quattro posti e cinque porte, con una carrozzeria rialzata che strizza l'occhio ai SUV, senza perdere il suo pedigree di supersportiva.L'occasione è stata organizzata alle porte del Natale, con un vernissage speciale, che l'estro dello chef stellato Felice Sgarra ha disegnato con cura. All'impeccabile squadra del ristorante tranese, infatti, l'onore di preparare l experience gastronomica con piatti iconici e accogliere i convitati con un menu pensato per l'occasione, dall'aperitivo di benvenuto, accompagnato da bollicine metodo classico, alle orecchiette coi colori Ferrari, alla guancetta di vitello, innaffiata da una selezione di vini pregiati, fino al delizioso dessert e all'indimenticabile panettone, serviti con un moscato di prima qualità.È un matrimonio riuscito quello tra Radicci e Sgarra. Felice Sgarra ha elaborato le sue proposte con prodotti scelti del territorio, vera e propria accademia del gusto e dell'olfatto, visitati con ricette innovative e abbinati a etichette superiori. La stella di Felice Sgarra fa brillare la Puglia accanto ad un nome italiano celebrato nel mondo da decenni.I migliori clienti della concessionaria hanno brindato alla nuova nata della casa modenese, destinata a un successo planetario nel mercato dei motori di lusso. Il resto dell'opera è stato affidato al rinnovato impegno di Felice Sgarra e al lavoro dei fratelli Riccardo e Roberto e ad una squadra di prima grandezza. Casa Sgarra ha onorato degnamente la scia di una storia inimitabile che fa vibrare i cuori italiani in tutto il pianeta.La determinazione di Enzo Ferrari era spaventosa. Il grande Drake rimarcava che le grandi cose nascono da pensieri alti e molto ambiziosi.Il grande appuntamento da Radicci non ha tradito il suo pensiero. È stata una giornata emozionante per Bari.