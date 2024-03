Alessandro Borghese ad aprile a Trani: quali saranno i Quattro Ristoranti?

Il reality di gastronomia e accoglienza più celebre d'Italia "4 Ristoranti" non poteva che arrivare anche a Trani, città dalle stelle Michelin, forchette del Gambero Rosso e ristoranti blasonati dal successo di cittadini, turisti e vip. Sono stati infatti concessi il patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale da parte del sindaco Amedeo Bottaro, insieme alla possibilità di utilizzo di alcune strutture tra le quali il Monastero di Colonna e la Biblioteca Comunale. Riserbo sulla data precisa, ma sappiamo che la troupe arriverà a Trani in aprile. Che dire?Trani famosa, sì, per le sue bellezze artistiche ma anche tanto per le sue eccellenze enogastronomiche: nella certezza che i titolari dei locali faranno fare una gran figura alla nostra città ci si chiede quali possano essere i quattro ristoranti scelti. Alessandro Borghese e il suo staff avranno avuto sicuramente l'imbarazzo della scelta. E presentare in un programma così popolare (e longevo, visto che è nato nel 2015) la Città di Trani, in un'epoca in cui il turismo enogastronomico ha un suo indotto particolarmente prezioso, non potrà che avere una nuova buona occasione per dimostrarsi meta di eccellenza. Alessandro Borghese - 4 ristoranti, anche noto semplicemente come 4 ristoranti, è un programma televisivo italiano di genere reality e culinario, in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno e replicato su TV8.