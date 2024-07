Truffe on-line agli anziani: nuovo incontro oggi in via Superga con "Centro della Speranza"

L'U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori) sezione di Trani, è lieta di invitare la cittadinanza agli incontri di "FACILITAZIONE DIGITALE" programmati sul territorio tranese nell'ambito dell'iniziativa "DIGITALMENTIS" finanziata dal Fondo MIMIT per i consumatori – anno 2022.Per consentire la massima partecipazione sono stati già programmati, per il mese di luglio, i seguenti incontri:• 17 luglio, dalle ore 18.00, in collaborazione con AUSER - Trani presso Villa Guastamacchia in Via Sant'Annibale Maria di Francia n. 41;• 24 luglio, dalle ore 18.00, in collaborazione con "Centro della Speranza", Via Superga n. 60/A;• 31 luglio, dalle ore 18.00, in collaborazione con "HUB Porta Nova", Via Nigrò n. 18.Nel mese di settembre saranno programmati altri due incontri.Tale iniziativa è pensata prevalentemente per gli over 65 e per i soggetti fragili.Durante ciascun incontro impareremo ad utilizzare lo SPID, CIE, Email e PEC, a fruire dei Servizi Digitali a disposizione del cittadino attraverso i portali delle Pubbliche Amministrazioni e l'utilizzo del sistema PAGOPA.Obiettivo di ciascun incontro è colmare il gap tecnologico delle fasce della popolazione con maggiori difficoltà in tale ambito al fine di evitare l'esclusione sociale.