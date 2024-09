Tutto pronto per la 26^ edizione del TraniFilmFestival

Il TraniFilmFestival taglia il 26° traguardo. La manifestazione gratuita, in programma dal 12 al 15 settembre prossimi alle 20.30 in Piazza Mons. Addazi costituisce la naturale prosecuzione di "Cinema Fuori Museo – Esterno TrFF" (29-30-31 agosto e 5-6-7 settembre) evento che, in perfetta sinergia con Fondazione S.E.C.A – Polo Museale, ha accresciuto con largo successo la rinnovata progettualità dello storico festival pugliese. Fondato da Beppe Sbrocchi, rivolto, ormai da tempo, alla Provincia BAT, il TrFF negli ultimi anni ha vissuto la sua metamorfosi nelle città di Trani, Andria e Barletta. Una diffusione capillare sul territorio all'insegna della creazione di nuovo pubblico, di dimensione ultra europea. Una linea coerente e continuativa, di qualità, connotata da numerosi ospiti e partecipanti del grande cinema italiano e internazionale.L'iniziativa vanta una ragguardevole organizzazione. Il TraniFilmFestival rientra nell'intervento "Promuovere il Cinema 2024" finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC 2014-2020, Azione 6.7. La 26^ edizione potenzia il suo raggio d'azione con il prestigioso partenariato di Fondazione S.E.C.A.- Polo Museale, realtà da sempre impegnate nella proficua promozione e valorizzazione di eventi e luoghi culturali, artistici e formativi.Parafrasando Francesco "Citto" Maselli (TrFF 2009 Premio alla Carriera) "…il cinema è l'unica forza per la costruzione di una coscienza critica… di una idea critica della realtà…". Di qui l'accurata attenzione, in fase di pianificazione e programmazione del TraniFilmFestival di varie tematiche a sfondo civile, sociale, politico, antropologico, psicologico."Da giovedì 12 a domenica 15 settembre, in Piazza Mons. Addazi a Trani, ai piedi della stupenda Cattedrale – spiega Beppe Sbrocchi, direttore artistico TrFF – sarà costruito un parallelo fra 'Cinema & Diritti'. Il primo appuntamento 'Food for Profit' di Giulia Innocenzi e Paolo D'Ambrosi è dedicato alla proiezione di una opera ibrida, scomoda, interessante tra cinema e giornalismo d'inchiesta. Ne parleremo in collegamento video da Londra con lo stesso D'Ambrosi. I giorni successivi, con la visione di rilevanti lavori italiani come 'Ariaferma' di Leonardo Di Costanzo e 'Grazie Ragazzi' di Riccardo Milani e con il contributo di esperti e professionisti punteremo l'obiettivo su emergenza carceraria, pena e percorsi di rieducazione. Concluderemo la rassegna celebrando il trentennale di "Le Ali della Libertà' di Frank Daranbont".Calendario 26^ Edizione TraniFilmFestival 202412-15 settembre Piazza Mons. Addazi ore 20.30 ingresso liberoGiovedì 12 settembre"Food for Profit" regia Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi Prod. Pueblo Unido ITA 2024 – in collegamento video Pablo D'Ambrosi.Venerdì 13 settembre TrFF Director Cult"Ariaferma" regia Leonardo Di Costanzo Prod. Tempesta RAI Cinema ITA 2024 – dibattito e introduzione al film, intervengono: GianGregorio De Pascalis (Presidente Camera Penale di Trani), Luca Ciciriello (Giornalista), Angelo Scuderi (Membro Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane).Sabato 14 settembre TrFF Director Cult"Grazie Ragazzi" regia Riccardo Milani Prod. Palomar Wildside ITA 2023 dibattito e introduzione al film con il regista Riccardo Milani.Domenica 15 settembre"Le ali della libertà – The Shawshank Redemption" di Franck Daranbont Prod. Columbia Pictures Castle Rock Entertainment USA 1994 – introduzione per il trentennale del film.In caso di pioggia o maltempo le proiezioni si terranno nella Sala Conferenza del Polo Museale Diocesano – Museo Macchina per Scrivere.