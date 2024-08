Tutto pronto per la nuova mostra dell’Associazione Legambiente

È tutto pronto per Art Exhibition, la nuova mostra organizzata da Legambiente, presso l'HUB Portanova di Via Nigrò, che si terrà dal 30 agosto a domenica 1° settembre.«C'è stata effettivamente un po' di suspence, – ha ammesso il Direttore Artistico, Davide Di Lauro - ho voluto incuriosire le persone. Almeno ci ho provato. Come anticipato, non sarà una mostra come le altre, sarà un evento particolare. Ha ragione Sara Mancini, che ringrazio di cuore per avermi affiancato in tutti i passaggi di questa straordinaria avventura, "questa mostra non sarà solo l'esposizione di sette artisti, ma il racconto più profondo di sette anime che hanno fatto dell'arte il loro mezzo per esprimersi". Non sarà – ha ribadito Davide - una esposizione fine a sé stessa. Vogliamo generare, infatti, delle interazioni tra artisti e visitatori, creare i presupposti perché tra i visitatori stessi possa innescarsi un dialogo e possano nascere e svilupparsi delle relazioni. Oggi un giovane artista – ha aggiunto - è dinanzi ad un bivio, andare al Nord per cogliere le opportunità che offre o restare per costruire e costruirsi delle opportunità, facendo sacrifici e coltivando la propria intraprendenza. Anche noi, per certi aspetti, siamo imprenditori di noi stessi. Scappare è la cosa più semplice. La scelta più difficile, ma anche la più ambiziosa e gratificante secondo me, è restare e cercare di edificare qualcosa su questo territorio che ha ancora tante potenzialità da esprimere. Perché un determinato quadro? Da cosa nasce un dipinto? Se riusciremo a seminare questo genere di curiosità in persone attualmente agnostiche, se così si può dire, sull'arte avremo raggiunto il nostro obiettivo. La società di oggi è molto veloce. Talvolta, non si ha più neanche il tempo di riflettere o chiacchierare con qualcuno perché dobbiamo correre, inseguiti dalle scadenze e pieni di impegni da ottemperare. Con questa mostra, - ha concluso - il visitatore, magari anche solo per un paio d'ore, può disinnescare questo circolo vizioso e dedicarsi all'arte e alla bellezza».Forse non ha tutti i torti Davide Di Lauro e dovremmo tutti fare tesoro delle sue parole, cogliendo al volo questo weekend presso l'HUB Portanova per un po' di sano egoismo, ritagliare del tempo per noi stessi, riabituarci all'arte e riscoprire il significato del bello.