Un distributore di preservativi rubato a Trani: un innamorato troppo focoso?

C'è da chiedersi se sia una scorta per possibili lockdown o - scherzi a parte- per rivendite in nero e sottobanco. Fatto sta che questa ancora non l'avevamo vista e se da un lato può far sorridere, d'altro canto desta amarezza come tutti i furti destano.Hanno tirato via l'intero distributore per far prima, e ancora non sappiamo se telecamere di sicurezza individueranno i ladri: ci auguriamo di sì ovviamente, anche se saremmo curiosi di sapere quanto potesse corrispondere in termini di guadagno un'operazione così radicale. In attesa delle indagini auspichiamo controlli più serrati nell'intero territorio cittadino, con ronde di notte utili a far desistere anche da queste missioni bizzare ma comunque criminali.