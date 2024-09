Un drink a Trani per l'avvocato Guerrieri - Gassmann

Non è nuovo il locale sul porto di Trani a fare da set cinematografico: già sono passati da lì Fabio De Luigi e Letizia Casta una decina di anni fa in "Una donna per amica" e poi Frank Matano con "Tonno spiaggiato" : due commedie brillanti che con le riprese di due giorni fa si uniscono a una serie televisiva tutta gialla, dedicati ai casi dell'avvocato guerrieri nato dalla penna dell'ex magistrato , ormai scrittore di fama internazionale Gianrico Carofiglio. casi dell'ispettore guerrieri dopo essere passati da via Andria nei pressi del carcere sono arrivati, per una scena da drink al bancone, nel noto locale sul porto."Un gran signore" , ci racconta Maurizio, il titolare del Babalù , "davvero un uomo d'altri tempi e evidentemente anche di grande cultura, visto che in una lunga chiacchierata non si è limitato a contemplare la bellezza del porto di Trani ma anche della sua storia, della originaria destinazione dei locali che vi si affacciano, delle tradizioni tipiche del posto". Un altro colpo di fulmine dunque, in occasione di riprese cinematografiche, a riprova che le immagini pur suggestive che girano sul web in tutto il mondo non sono mai sufficienti a rendere la bellezza della nostra città."Abbiamo trascorso un pomeriggio insieme, devo dire che si è creata una bella sintonia tra noi e di questo non posso che dirmi veramente orgoglioso perché a un certo punto, chiacchierando con me, ha smesso di essere il grande attore, il celebre il personaggio televisivo e cinematografico conosciuto da tutti ed è diventato semplicemente Alessandro, un amico con cui parlare in amicizia".La promessa fatta a Maurizio di tornare presto, non per lavoro magari, ma per diletto, è stata fatta con entusiasmo per una città che Gassman ha ammirato tantissimo, ed è da giurare che verrà mantenuta.