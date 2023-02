Un futuro da attività balneare, turistica, sportiva e culturale per l'ex sciala De Simone

Dalla stabulazione dei mitili all'abbandono. Ora l'ex sciala De Simone potrà diventare attività balneare, turistica, ricreativa-sportiva e culturale, così da rendere il lungomare Cristoforo Colombo sempre più riqualificato: è stato emanato l'avviso pubblico denominato "Procedura aperta a evidenza pubblica per l'esercizio in concessione di un'attività balneare, turistica, ricreativa-sportiva e culturale su area demaniale marittima presso la ex sciala De Simone" , che persegue il fine di concedere ad un operatore economico, ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, quell'area demaniale "al fine di attivazione nuovi servizi alla balneazione, turistici, ricreativi-sportivi e culturali con il conclamato obiettivo di riqualificare la complessiva area".In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 7/3/2022, con questo avviso (pubblicato sull'albo pretorio) il Comune di Trani procede all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l'esercizio in concessione di una attività turistico-ricreativa su quell'area demaniale marittima sita al Lungomare Cristoforo Colombo.L' obiettivo principale individuato da quella Delibera di Giunta Comunale "consiste nell'attivazione di nuovi servizi alla balneazione, turistici, ricreativi-sportivi e culturali con il conclamato obiettivo di riqualificare l'area dell'ex sciala De Simone, originariamente utilizzata per la stabulazione dei mitili, oggi, in uno stato di forte degrado, restituendo, così, alla collettività un'area demaniale costiera attrezzata per nuovi e differenti usi". I nuovi servizi da insediare individuati nella suddetta delibera sono: "servizi e attrezzature balneari, servizi e attrezzature turistiche, servizi e attrezzature ricreative-sportive, servizi e attrezzature culturali".Approvato l'avviso pubblico e avviata la proceduta aperta in modalità telematica con l'uso della piattaforma Empulia, l'oggetto del contratto sarà "L'esercizio in concessione di un'attività balneare, turistica, ricreativa sportiva e culturale su area demaniale marittima presso la ex sciala De Simone"; con la concessione progetto che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e garantirà un più rilevante interesse pubblico.