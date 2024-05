Scialà, Trani con l'accento sul mare: da stasera l'ex Sciala Torelli esalta la costa della Città

Non possiamo che prenderne atto, con gioia: Trani da oggi sarà più bella, con un progetto di rigenerazione e riqualificazione di quello che era diventato un inguardabile tratto del lungomare della Città, che da stasera si presenta e, siamo sicuri costituirà, con un nuovo vero fiore all'occhiello. La storica ex Sciala Torelli è diventata da stasera "scialà", un nome che allo stesso tempo richiama la denominazione originaria del luogo, così familiare ai cittadini, e anche un'espressione che dà il senso del godersi una passeggiata, un ritrovo con gli amici, momenti di spensieratezza. Questa sera Scialà è stata inaugurata, con la benedizione di don Vincenzo Giannico e gli auguri e la congratulazioni del sindaco Amedeo Bottaro, oltre a una piccola folla di amici, clienti e curiosi che ha battezzato l'apertura della nuova struttura. Una pescheria friggitoria, american bar, piscina, bar con terrazzo: ce ne sarà per tutti i gusti e a tutte le ore, in un'atmosfera elegante ma informale. Il progetto di rinascita è stato fortemente voluto dall'imprenditore Michele di Tondo (Michelittica) e Margherita Tarantini con i quali si è anche congratulato Antonio Torelli, rappresentante della famiglia che storicamente aveva dato vita a quel luogo rimasto poi dopo la fine delle attività in completo abbandono. Una nuova opportunità dunque di accoglienza locale e turistica per la Città, un lavoro e un progetto portati avanti da tempo, con uno sguardo al futuro e un altro al panorama bellissimo che vi si gode, dalla Villa Comunale fino al Monastero, con in mezzo il mare: che, incorniciato dalla Scialà, da stasera è diventato ancora più bello.