È un inizio: una prima sistemazione di piazza Gradenigo dal lato del chiosco

"Come promesso", esordisce nel breve messaggio che documenta, insieme ad alcune foto, una prima sistemazione alla pavimentazione di piazza Gradenigo Fabrizio Ferrante. La sistemazione è relativa per il momento al lato chiosco, e l'altra promessa è che a giorni verrà presentato il progetto di riqualificazione dell'intera piazza. Una promessa lenta a essere mantenuta, anche se la piazza continua a essere oggetto di discussione per tante ragioni, a partire dal verde fino all'urgenza di essere resa praticabile per intero, per residenti, cittadini e turisti.