Un nastro di luce per l'albero di Natale in piazza a Trani

È stato il piccolo Mattia, tre anni, a"accendere" simbolicamente - insieme al sindaco Bottaro che l'aveva notato con il suo cappellino in mezzo alla folla - il bellissimo albero di Natale che da stasera, come da tradizione più autentica, ha dato il via alle feste a Trani . Quello che sembrava un nastro bianco ad avvolgere la struttura conica in realtà è apparso immediatamente come un fascio di luce dei colori delicati e luminosi: e così finalmente l'albero di Natale, e l'accensione delle luminarie sono arrivate a Trani e in tanti, tantissimi lamentavano il fatto che quasi tutte le città turistiche della Puglia fossero già allestita. Ora si attende la preparazione del tradizionale presepe in Piazza della Libertà mentre già sono iniziati gli eventi annunciati questa mattina in conferenza stampa. La festa dell'Immacolata, tanto amata dai tranesi, soprattutto per il legame con un episodio del passato come madre amorevole a protezione della città devastata dalla peste, e dunque è iniziata nel migliore dei modi e nella serata proseguirà con il dono della Corona alla Santa Vergine in Piazza della Libertà