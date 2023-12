Un Natale stellato Michelin in Lavinia Lab

Sono finalmente disponibili i panettoni artigianali realizzati da Tommaso Foglia con la ricetta studiata appositamente per Lavinia Lab.Tutto è nato da una telefonata. Un incontro tra pasticceri per approfondire la lavorazione dei lievitati e della viennoiserie nel laboratorio Lavinia Lab . E poi da qui l'idea.La collaborazione tra Lavinia Lab, nella figura del pasticcere Riccardo Bruno e della general manager Titti Pastore, e il Pastry Chef stellato Tommaso Foglia è il risultato del desiderio di creare qualcosa di eccezionale, un panettone artigianale di altissima qualità. «Sin dal primo momento ci siamo trovati d'accordo su un concetto fondamentale: il gusto è soggettivo, la qualità no», ha dichiarato Titti Pastore. «A quel punto l'occasione ci ha stuzzicato ed è nata questa meravigliosa collaborazione con Tommaso Foglia perché creasse una ricetta ad hoc per noi».Premiato pasticcere dell'anno da Gambero Rosso nel 2022, il nuovo volto di Bake Off Italia vanta una lunga esperienza nel mondo della pasticceria, formandosi al fianco dei più importanti chef stellati italiani ed esteri. Una collaborazione prestigiosa, dunque, per Lavinia Lab che porta l'expertise del pastry chef nelle proprie cucine per la realizzazione del dolce artigianale natalizio per eccellenza.È nella tradizione di Lavinia Lab sfornare ogni anno panettoni, nella variante fedele all'originale, ma anche con innovazioni capaci di sorprendere chi li gusta. Questo Natale sarà quindi ancora più speciale con la proposta di Tommaso Foglia: una ricetta creata per Lavinia Lab e per gli estimatori dell'alta pasticceria, con la promessa di un'esperienza culinaria che vada ben oltre l'immaginazione.